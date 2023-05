MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo perde, ma vede i play-off. Ora c’è la ‘finale’ con il Brescia”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la cronaca, le dichiarazioni e i voti alla partita dei rosanero, che hanno perso a Cagliari ma sono ancora padroni del loro destino in ottica playoff (QUI tutti gli scenari degli uomini di Corini).

Come sempre il commento è affidato a Carlo Brandaleone, che però guarda già all’ultima di campionato: “S’annuncia un venerdì sera rovente al Barbera, […] ma anche dopo il ko di ieri il destino del Palermo è tutto nelle sue mani. Anzi tra i suoi piedi. E ci vuole poco, come detto, per immaginare un venerdì di fortissime tensioni ed emozioni”.

Brandaleone sottolinea come con un pari non sarebbe cambiato molto. Ma allo stesso tempo scrive: “Una sconfitta fa sempre male, in qualsiasi modo arrivi […]. In vantaggio di un gol e un uomo in più il Cagliari ha amministrato la gara senza mari rischiare. Ma fino all’espulsione di Marconi il Palermo aveva ben tenuto il campo”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

CORINI: “SIAMO STATI DISATTENTI SUL PRIMO GOL”

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH