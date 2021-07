MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La stagione 2021/22 del Palermo inizia oggi pomeriggio“. Così Benedetto Giardina parla del pre raduno che si terrà al Renzo Barbera per “inaugurare” la nuova stagione: sette giorni che precederanno la partenza per il ritiro a San Gregorio Magno.

I primi allenamenti saranno importanti dal punto di vista atletico e non tattico, ma di certo ci saranno calciatori che probabilmente non inizieranno il campionato con il Palermo: Lucca per un motivo e Crivello, Somma e Broh per un altro pur essendo presenti al raduno e poi al ritiro sono dei calciatori sul mercato.

Il club affronterà in Campania affronterà in ordine l’Equipe Campania, il Potenza, il Monopoli e la Salernitana (quest’ultima ancora da ufficializzare”.

