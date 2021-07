MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ancora nessuna offerta è arrivata al Palermo che soddisfi le richieste per un’eventuale cessione di Lucca. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il centravanti è in partenza, ma le trattative con i club di Serie A non sono ancora decollate ed ecco allora che tra gli interessati è spuntato anche il Pisa.

In attesa di conoscere il suo futuro, Lucca partirà in ritiro con il Palermo, ma il club viale del Fante lavora già in ottica sostituzione: con il suo addio e quello di Saraniti i candidati a sostituirli sono Pandolfi e Cianci, con Candellone e Gliozzi ormai lontani.

Il prossimo acquisto però sarà un difensore centrale: per Buttaro manca solo l’ufficialità e sarà un giocatore del Palermo almeno per la prossima stagione.