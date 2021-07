MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’Acr Messina è impegnato per l’iscrizione in Serie C. Come riporta Il Giornale di Sicilia, per il club peloritano non dovrebbero esserci particolari problemi: l’attenzione della proprietà è infatti concentrata su un rafforzamento societario.

Pietro Sciotto, azionista di maggioranza, è in trattativa con Carmine Del Regno per una rimodulazione delle quote. Inoltre, per la società si prospetta l’ingresso di nuovi soci: l’intenzione di Sciotto è però quella di mantenere almeno il 51%.

L’unico fattore che potrebbe rappresentare un problema è legato allo stadio Scoglio, che dovrà risolvere i problemi di agibilità entro l’inizio del campionato.

LEGGI ANCHE

GDS – “IL PALERMO PRENDE LA RINCORSA”

PALERMO, SIRENE DALLA B PER LUCCA: C’È IL PISA