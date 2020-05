Per la Serie C manca solo l’ufficialità, ma il Palermo ha le idee chiare sui pilastri per la squadra della prossima stagione. L’obiettivo, l’anno prossimo, è quello di lottare per vincere il campionato e fare quindi il “doppio salto“.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, indica cinque nomi che saranno lo zoccolo duro rosanero: Pelagotti, Lancini, Crivello, Martinelli e Floriano. Tutti in campo tra i professionisti prima di firmare col Palermo e tutti formalmente d’accordo per rimanere in Sicilia anche nella prossima stagione.







Intorno a loro va costruita una squadra che al momento è un’incognita. Bisognerà valutare i calciatori con il contratto in scadenza il 30 giugno o quelli in prestito. “Per Ricciardo e Sforzini è tutto da vedere, Felici e Silipo sono legati a Lecce e Roma. La conferma di Martin non dovrebbe essere un problema, idem per Accardi e Doda“, si legge.

Resta da definire anche la posizione di Rosario Pergolizzi e del suo staff tecnico. In società si sta riflettendo se dare fiducia all’allenatore anche nel campionato di Serie C.

