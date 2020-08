“Una missione in trasferta per colmare il vuoto in panchina“. Queste le parole utilizzate da Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia per introdurre il tema ormai ricorrente riguardante l’allenatore del Palermo. Sagramola e Castagnini sono infatti partiti dalla Sicilia per chiudere la questione, possibilmente tornando con la nuova guida: la speranza è Boscaglia, ma non si esclude Diana.

I nodi che mantengono distanti Boscaglia e il Palermo sembrano lontani dalla risoluzione: il quotidiano riporta che il tecnico gelese non ha intenzione di cambiare le sue richieste, che riguardano la durata del contratto che preferirebbe essere biennale.





Per questo motivo salgono le quotazioni di Diana: il tecnico viene da una buona stagione con il Renate, con il quale è arrivato terzo nel girone A di Lega Pro. Rimane anche uno spiraglio per la pista che porta a Caserta, ma prima di tornare a bussare alla sua porta, la dirigenza rosanero vuole essere certa di non avere alternative”.

