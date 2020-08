Il Palermo si porta avanti per l’inizio della nuova stagione e del ritiro di Petralia. Il club rosa ha disposto le prime visite mediche stagionali per i calciatori già in città e per tutti coloro con il quale è già presente un accordo e che raggiungeranno presto la Sicilia.

Crivello, Accardi, Floriano e Santana: sono questi i primi quattro calciatori, ormai a Palermo da alcune settimane per allenarsi al Barbera, che sosterranno le visite mediche. In seguito arriveranno Pelagotti, Doda, Lancini, Martin, Martinelli, Silipo e Lucca.





Oltre ai test pe l’idoneità fisica, i calciatori rosa dovranno essere sottoposti a tutte le procedere anti Covid, tra cui tampone e test sierologico: solo dopo questi passaggi (con risultato negativo), gli atleti potranno essere ritenuti pronti per il ritiro di Petralia.

