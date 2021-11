MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Quattordici partite e mai una formazione titolare identica a quella precedente: è la tattica di Giacomo Filippi in questo campionato, che finora sta ripagando con il secondo posto. A quattro punti dal Bari.

Un organico equilibrato, che ha permesso al tecnico del Palermo di aumentare le rotazioni: su 22 giocatori in rosa – scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia – in 19 hanno avuto l’occasione di iniziare dal primo posto. Soltanto Crivello, Marong e Corona non sono mai partito titolari.

Sono gli interpreti a cambiare, perché Filippi non rinuncia ai ‘suoi’ moduli. Chiunque siano i titolari, il Palermo si è schierato quasi sempre col 3-4-2-1 o il 3-5-2: in rare occasioni (forzate), i rosanero sono passati alla difesa a quattro, ma per via di infortuni o squalifiche.

