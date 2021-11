MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo, ancora una volta, trae benefici dalla panchina. Contro il Potenza è arrivato il gol del subentrato Andrea Silipo: è il settimo finora in campionato per un giocatore mandato in campo a partita in corso da Giacomo Filippi.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, quattro di questi sette sono stati realizzati da un solo giocatore: Edoardo Soleri, che ha sfruttato al meglio il suo atletismo per mettere in difficoltà i difensori più stanchi. Le sue ‘vittime’ sono state Latina, Messina, Foggia e Vibonese. L’attaccante romano è stato in grado anche di procurarsi due calci di rigore.

Gli altri due gol, sono stati segnati dall’altro attaccante: Matteo Brunori. Soltanto in due occasioni – in campionato – l’attaccante non ha iniziato dal primo minuto: contro Campobasso e Virtus Francavilla. Il risultato? Gol in entrambi i match, pochi minuti dopo l’ingresso in campo. Contro i pugliesi, inoltre, il gol si è rivelato decisivo (1-0 per i rosa).

E’ segno che dalla panchina arrivano giocatori col piglio giusto, non solo i gol lo dimostrano. Il sigillo finale di Silipo, contro il Potenza, nasce da un errore di un difensore lucano, ma anche da un lancio di un altro subentrato: Roberto Crivello.

