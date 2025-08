GdS – “In porta prende quota Bardi: ma come dodicesimo”. Desplanches verso Pescara

La società sta lavorando in modo discreto per mettere a disposizione di Inzaghi una squadra completa, consapevole che manca poco per coprire ogni ruolo. Ne parla il Giornale di Sicilia.

La questione principale riguarda il portiere. Gomis ha mostrato segnali positivi, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva su di lui. Tra le opzioni rimane Klinsmann, ma si sta valutando anche Joronen. Al contrario, l’ipotesi Semper non sembra realizzabile.

Per il ruolo di secondo portiere, Bardi – attualmente senza contratto – è una possibilità concreta, e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe prendere slancio. Nel frattempo, Desplanches è vicino al trasferimento in prestito secco al Pescara, ma prima potrebbe rinnovare con il Palermo.





Sul fronte difensore mancino, la situazione è ferma. Obaretin del Napoli sembra destinato all’Empoli, quindi il Palermo potrebbe rivolgersi al mercato estero per trovare una soluzione.In uscita, si continua a monitorare la possibile cessione di Lund al Colonia.

Invece, Verre e Buttaro finora non hanno ricevuto molte richieste. Anche Saric ha avuto qualche contatto, ma per ora non ha trovato una nuova destinazione.