“Il capo della Procura dai pm”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia in merito alle vicende giudiziarie del Palermo, con il capo della Procura federale Figc Giuseppe Pecoraro che nei giorni scorsi (dopo l’audizione a cui ha partecipato Giovanni Giammarva) ha incontrato i magistrati per capire i possibili sviluppi dell’inchiesta penale e del filone civile.

Secondo quanto riportato da Riccardo Arena, l’istanza di fallimento non dovrebbe essere riproposta a breve: si va dunque verso uno stand-by per il fronte civile, mentre proseguirà l’inchiesta penale (ormai prossima all’avviso di conclusione delle indagini che coinvolgono soprattutto Maurizio Zamparini) con la possibile richiesta di processo.

Sul fronte sportivo però gli scenari sono tutti da valutare: in attesa di sviluppi relativi alla cessione del club e sulla corsa promozione (che potrebbe scongiurare il rischio insolvenza), la Figc resta perplessa e vuole evitare l’ipotesi che un eventuale fallimento arrivi a promozione già ottenuta dai rosa.

In tal caso la federazione sarebbe costretta ad escludere il Palermo dalla Serie A e procedere ai ripescaggi, mentre se il fallimento venisse dichiarato a breve la squadra potrebbe concludere il campionato in mano a un curatore fallimentare ed eventualmente iscriversi anche nella prossima stagione dopo essere passata in mano ad una nuova proprietà.

