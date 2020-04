Il Palermo, così come scritto dal club rosa in un tweet, ha tanta voglia di tornare a gioire a al ‘Barbera’, ma, come riportato da Il Giornale di Sicilia, “sa bene di trovarsi a combattere da solo (o quasi) in una battaglia che rischia di avere costi fin troppo elevati per l’intera Serie D“.

Per rendere possibile la ripartenza infatti, anche le squadre dilettantistiche dovrebbero rispettare il protocollo con tutte le precauzioni contro il Coronavirus, che però potrebbe avere costi troppo elevati (circa 250 mila euro).







La maggior parte delle squadre di D non possono permettersi tale spesa, che comunque rappresenterebbe un’importante sborso anche per i rosa, nati solamente in estate. Ciò nonostante l’intenzione del Palermo è chiara: quella di tornare in campo.

