Era il 22 aprile del 2019 e al Barbera si presentava il Padova. Non un grosso ostacolo per il Palermo di Roberto Stellone, che rincorreva la Serie A e veniva da due vittorie con squadre più importanti come Verona e Benevento.

Al 14′ Trajkoski non basta, dopo un minuto pareggiò subito Pulzetti. E a fine partita arrivò l’esonero per Roberto Stellone. Uno tra i due esoneri assurdi subiti nel corso di un anno, riporta Il Giornale di Sicilia, facendo riferimento all’attuale licenziamento che il tecnico ha subito ad Ascoli, causa Coronavirus.







Al posto di Stellone venne chiamato Delio Rossi, che non riuscì nell’impresa di portare il Palermo in Serie A.

LEGGI ANCHE

GDS – “PALERMO SOLO CONTRO TUTTI”