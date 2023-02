MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, c’è grande entusiasmo, dopo otto risultati utili consecutivi e un mercato ricco di sorprese, in casa Palermo. I rosa troveranno di fronte a se una formazione fatta per stare ai vertici del campionato cadetto e il pubblico sarà più che mai il dodicesimo uomo in campo.

Sono cinquemila i biglietti strappati fino a questo momento dall’inizio della vendita e il Palermo punta a uno stadio pieno per avere maggiore supporto in un match dalla grande importanza, con i rosa vicini alla zona play off e gli amaranto che inseguono il Genoa secondo in classifica. Un rapporto, quello tra sostenitori e squadra, che ricorda il periodo play off della scorsa stagione per entusiasmo.

Il pubblico nella gare contro Genoa, Parma e Bari si è dimostrato determinante per le sorti degli uomini guidati da Eugenio Corini: il record lo detiene la partita contro i rossoblù allenati dall’ex Blessin che conta 23.643 spettatori. Oltre a quella col Genoa sono due i match più seguiti dai sostenitori rosa: quello dell’andata perso contro l’Ascoli (22.163) e contro il Perugia prima della sosta (21.835).

