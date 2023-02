MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo e Reggina i miei due più grandi amori”. Non si nasconde Massimo Taibi, attuale direttore sportivo della Reggina e palermitano doc: l’ex portiere racconta le proprie sensazioni in un’intervista al Giornale di Sicilia in cui conferma che il big match di domenica non può essere una partita come le altre.

Taibi sottolinea: “Ho sempre sperato di poter indossare la maglia rosanero. Poi però, prima da calciatore e successivamente da dirigente sono stato adottato dalla Reggina. Sono due città e due club che fanno parte del mio cuore. Tornare a casa è sempre emozionante. Ma quando l’arbitro fischia l’inizio sono concentrato solo sulle emozioni della mia squadra. […] A fine gara, poi, torno tifoso del Palermo. Lavorare per la squadra della mia città? Sarebbe un errore per me. Ma per un semplice motivo. Essendo tifoso del Palermo non sarei razionale”.

E sul valore dei rosanero non ha dubbi: “Ho visto rinforzarsi bene Frosinone e Palermo. Queste sono le squadre che hanno i colpi più importanti. Le altre, compresi noi, abbiamo fatto degli aggiustamenti. […] É un Palermo diverso, rinforzato e che viene da otto risultati utili consecutivi. Adesso ci sono anche Verre e Tutino, è una squadra molto più forte rispetto all’andata. Rinaudo? Quando ci vediamo parliamo in dialetto, anche se forse lui è un po’ più italiano di me (ride, ndr.). É un ragazzo che stimo, ha fatto molto bene nel settore giovanile e sta facendo un lavoro importante con la prima squadra”.

