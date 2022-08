MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nuovo colpo in arrivo a centrocampo per il Palermo. Dopo aver chiuso per Segre, infatti, la società rosanero è vicinissima a Leo Stulac, registra di proprietà dell’Empoli.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che è stata colmata la distanza tra le parti e che lunedì dovrebbe essere il giorno decisivo per chiudere la trattativa. Sarebbe un colpo importante per il Palermo, un giocatore esperto e di qualità, così come indicato dal nuovo allenatore, Eugenio Corini.

In difesa, invece, resta complicata la trattativa per Federico Barba, di proprietà del Benevento. Il club sannita non intende cedere sul prezzo, ritenuto alto dal Palermo, che quindi potrebbe virare su altri profili.

