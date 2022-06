MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Mirri, pronti 2,35 milioni per dissequestrare le quote”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per riportare (oltre alle notizie di campo legate ai rosanero) anche le ultime novità legate alla situazione societaria del Palermo FC, con il presidente del club di Viale del Fante alla ricerca di una soluzione per sbloccare le quote attualmente sotto sequestro.

Benedetto Giardina fa il punto della situazione, sottolineando come Hera Hora (in liquidazione ma attualmente ancora proprietaria del club) abbia presentato a Catania istanza di revoca del provvedimento e dicendosi subito disponibile a versare l’importo al fine di portare avanti la procedura di liquidazione. Una operazione che però si ipotizza possa essere propedeutica anche per una cessione delle quote stesse, visti i contatti con il City Football Group.

Il giudice ha però dichiarato il luogo a non provvedere: un rinvio che – secondo informazioni citate dal quotidiano come “provenienti dalla controllante del Palermo” – sarebbe legato a questioni di competenza. Ennesimo capitolo dunque della battaglia legale tra Mirri e Di Piazza, battaglia legale che in ogni caso viaggia su due binari paralleli: a Catania bisognerà valutare l’istanza di revoca del provvedimento entrando nel merito della questione; Palermo invece il 5 luglio è prevista l’udienza sulla valutazione del 40% su cui di Piazza ha esercitato il recesso.

