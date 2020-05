“Nasce un Palermo senza… palermitani”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per il punto della situazione della squadra rosanero e dell’organico per la prossima stagione di Serie C. Una rosa tutta da costruire e in cui però potrebbero esserci molti meno palermitani.







Benedetto Giardina sottolinea: “Scelte di mercato già definite, almeno per ciò che riguarda l’organico attualmente sotto contratto, mentre per i rinforzi attesi in estate è ancora tutto in divenire, considerando che nelle categorie superiori si tornerà presto a giocare. La base però è già pronta. Ed è una base che di palermitano ha veramente poco”.

L’unico certo del posto è Crivello e Accardi è il solo altro ad avere grosse probabilità di riconferma. Gli altri sono pronti a fare le valigie ad andar via: Ficarrotta, Corsino e Lucera sono destinati a cercarsi a trovarsi una nuova sistemazione; Mendola dovrebbe tornare alla Vibonese. Solo Ambro potrebbe avere qualche chance, vista la giovane età e l’esperienza già maturata in Lega Pro con la Feralpisalò.

Sulla pagina sportiva del quotidiano, però, spazio anche all’amarcord con l’anniversario del record di punti (nel 2014 Serie B chiusa con 86 punti e promozione conquistata con 5 giornate d’anticipo) e alle notizie legate alla campagna solidale degli ex rosa, Insieme per Palermo, che ieri si è chiusa con oltre 218 mila euro raccolti ed erogati in buoni spesa per le famiglie in difficoltà.

