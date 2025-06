GdS - "Palermo, a sinistra serve un rinforzo: nel mirino c’è Augello" ​​

Una delle opportunità attualmente prese in considerazione riguarda Tommaso Augello, laterale mancino classe 1994, il cui contratto con il Cagliari è in scadenza, consentendo così un’acquisizione a parametro zero.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che si sofferma sul trentenne, ex Sampdoria (38 presenze e 7 assist nell’ultimo campionato di Serie A). Il Palermo sta monitorando attentamente la situazione, pronto a intervenire al momento opportuno. In alternativa si valuta Bradaric, mancino croato di proprietà del Verona. Per quanto concerne la fascia destra, l’opportunità individuata è rappresentata da Lazovic, anch’egli in uscita dal club scaligero.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, Marcandalli risulta un profilo valido. Nel novero dei candidati figura anche Giorgini del Südtirol. Sul fronte centrocampo si registrano invece un calo nelle quotazioni di Salvatore Esposito. Analoga valutazione riguarda la pista che porta ad Amatucci.





Tra le opzioni ancora considerate valide rimangono Pyyhtia, Pickel e Galazzi, soluzioni più sostenibili sia sotto il profilo tecnico che economico. Tra le idee sul tavolo figura inoltre un fantasista; è al vaglio anche la posizione di Ciurria, che potrebbe lasciare il Monza.