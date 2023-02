MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo al buio sotto la Lanterna, si interrompono record in serie”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la pagina sportiva dedicata ai rosanero nel ‘day after’ di Genoa – Palermo, analizzata in prima battuta dal punto di vista delle strisce ‘positive’ che si sono interrotte proprio con il ko del Ferraris.

Salvatore Orifici sottolinea come siano tre i ‘record’ che si interrompono: i rosa si fermano a nove risultati utili consecutivi, chiudono la striscia di imbattibilità esterna a 5 partite (l’ultimo ko in trasferta era stato a Cosenza il 12 novembre) e a Genova restano a secco di gol per la prima volta dopo 8 partite.

Sulla pagina del quotidiano spazio anche ad altri temi: dalla prestazione di Soleri (passato da eroe a “protagonista mancato”, titola il quotidiano) ai risultati – sin qui scarsi – ottenuti dal Palermo con le “big”; dopo il punto ottenuto a Bari nella seconda giornata, i rosa non hanno più fatto punti in casa delle formazioni nelle zone altre della classifica.

