“Al centro del progetto i “centenari”, Floriano e Pelagotti”. Questo il titolo dell’articolo principale dedicato dal Giornale di Sicilia al Palermo e ai due giocatori che dovranno trascinare i rosanero nel campionato di Serie C. In pagina spazio anche alle proteste del Movimento 5 Stelle sul fronte stadio e il sopralluogo al campo di Petralia da parte della dirigenza in vista del ritiro.







Benedetto Giardina traccia il profilo di Floriano e Pelagotti e sottolinea nel proprio articolo la loro leadership tecnica e carismatica: “Il Palermo riparte in Serie C da due elementi che la categoria la conoscono ormai alla perfezione. Pelagotti in porta e Floriano in attacco; i due ‘highlander’ della categoria su cui il Palermo punta tutto per la prossima stagione”.

Le rispettive carriere (incrociatesi a Pisa nel 2014/15) parlano per loro: sono gli unici in squadra ad avere già superato le 100 partite in carriera in Lega Pro, compresa la C2 (solo Crivello potrebbe raggiungere tale quota nella prossima stagione). E hanno lottato per la promozione, ma senza mai raggiungerla; solo sfiorata. Con il Palermo vogliono raggiungere l’obiettivo.

