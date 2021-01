“Un’altra sfida da ex con lo spettro della panchina“. Queste le parole di Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia presenta il match imminente del Palermo contro la Virtus Francavilla, ricordando che Andrea Saraniti ha vissuto, pur se solo sei mesi, il momento più florido della carriera.

Così come contro la Vibonese infatti, l’attaccante palermitano rischia di partire nuovamente dalla panchina: Lucca sembra infatti aver sorpassato il classe ’88 nelle gerarchie offensive. Considerando Rauti poi la situazione si complica, anche se il match winner di Cava non sembra influire nel ballottaggio tra le due “torri”.





Saraniti terrà particolarmente a partire dal primo minuto, anche perché da subentrato non sono arrivati gol, ma con il Francavilla c’è una motivazione in più: proprio con i pugliesi è arrivata la consacrazione definitiva che ha permesso all’ex Lecce di approdare in Serie B.

