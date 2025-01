GdS – “Palermo, ballottaggio in porta: Sirigu prova a tenersi il posto”

Da una parte Desplanches, che ha bisogno di fiducia per cancellare gli errori dell’ultimo periodo; dall’altra Sirigu che non ha demeritato col Modena e cerca continuità.

È il dubbio di Dionisi che ha entrambi i portieri in ballottaggio e pronti a partire titolari con la Juve Stabia. Desplanches si è ripreso dall’ultimo infortunio già prima del match con il Modena e ora è totalmente arruolabile.

Sirigu, però, spera in un’altra chance e vorrebbe tenersi il posto alla luce dell’ultima prestazione. Inoltre, Dionisi potrebbe non rischiare nuovamente l’azzurrino per averlo dopo al top. Lo riporta il Giornale di Sicilia.