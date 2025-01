CorSport – “Palermo, valida l’opzione Marco Silvestri”

Desplanches e Sirigu non bastano, il Palermo potrebbe quindi fiondarsi su un nuovo profilo per sistemare il reparto dietro la difesa. Tra tutti i profili, secondo il Corriere dello Sport, torna di moda il none di Marco Silvestri, estremo difensore trentatreenne della Sampdoria.

Il calciatore aveva già tentato di lasciare i blucerchiati ed è nuovamente in uscita. Proprio il Palermo aveva chiesto informazioni su di lui questa estate dopo l’infortunio di Gomis, quando sul giocatore c’erano anche Cagliari e Sassuolo.

Questa volta, però, potrebbe entrare in gioco il Venezia e quindi la Serie A, visto che su Joronen ha chiesto informazioni proprio la Sampdoria. Possibile uno scambio di cartellini.