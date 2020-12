“Palermo, scontro dal sapore antico. Pronto il tridente per sfidare il Bari”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata al Palermo e ai temi della vigilia del match contro la formazione pugliese, comprese le scelte di formazione di Boscaglia che medita un nuovo assetto.

“Oggi al Barbera ultima partita dell’anno e il Palermo ha l’occasione di farsi un bel regalo di Natale. Di dare un segnale che in caso di playoff questa squadra potrebbe dire la sua”, afferma Carlo Brandaleone; “per dimostrare che non è tutto da rifare” e che “potrebbero bastare un paio di innesti nel mercato di gennaio”.





E allora quale formazione contro il Bari? Il quotidiano prevede che Boscaglia schieri un centrocampista in più e un attaccante in meno: in un ipotetico 4-3-3 (ma “non facciamo questione di numerini”, sottolinea Brandaleone), il centrocampo sarebbe composto da Palazzi, Odjer e Luperini, mentre il tridente da Rauti, Saraniti e Kanoute. “L’uovo certo” anziché “la gallina probabile”.

