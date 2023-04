MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori è tornato a far gol ma soprattutto ha sfoderato una buonissima prestazione che fa ben sperare per il futuro. Un lampo nel buio per il Palermo, che a Venezia è incappato in una brutta sconfitta.

Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come l’auspicio generale è che questo gol di Brunori a Venezia abbia scritto la parola ‘fine’ al periodo più complicato del capitano da quando veste rosanero, con appena un gol (a Cittadella) negli ultimi due mesi.

A Venezia, Brunori ha confermato il trend positivo con le ‘piccole’: ha segnato 11 volte su 15 contro squadre dal 12° posto in giù. Il capitano proverà a ripetersi per tenere vivo fino alla fine quel sogno che ultimamente ha assunto più le sembianze di un miracolo sportivo.

Tutto l’ambiente rosanero spera in una rush finale come nella scorsa stagione: il Palermo ai playoff e Brunori re dei marcatori per la seconda volta consecutiva e in due categorie differenti. Ci sono ancora 450 minuti per sperare.

