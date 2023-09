MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo ritrova il suo bomber Matteo Brunori e sbanca il Penzo“. Questo l’incipit dfi Carlo Brandaleone sull’edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il giornalista spiega come il Venezia non perdesse da gennaio e come i rosa abbiano ritrovato il sorriso grazie a tre reti del proprio capitano.

Una vittoria fondamentale per lottare per i vertici della classifica, ottenuta contro una diretta avversaria per la promozione. “I primi tre gol in campionato di Brunori premiano una squadra che non ha mollato mai”, si legge.

Il Palermo non si è fatto incantare dal club di Vanoli. Soprattutto ha avuto il merito di non disunirsi nel primo tempo al gol del pari dei lagunari, mostrando una crescita mentale nuova con una prova di carattere.

