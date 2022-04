MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Proseguono gli incontri del presidente Mirri al Barbera per trovare soggetti interessati a finanziare il club. In questo caso non si tratta degli Emiri del Manchester City, ma di personalità che “tasterebbero” il terreno per fare delle valutazioni.

Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia parla di un gran viavai nel piazzale dello stadio, con due figure “ignote” che si sono palesate e un faccia a faccia con Giovanni Cagnoli della holding Carisma.

Quello con Cagnoli sembrerebbe un incontro frutto di altri affari del presidente del Palermo. Uno dei due personaggi avvolti dal mistero, invece, avrebbe anche visitato il museo del Palermo dopo essere arrivato in taxi.

Infine si parlerebbe anche di altre due proposte: una di un fondo di provenienza non specificata, l’altra dalla società Nine58. Non solo il City, quindi, il Palermo sembra fare gola a molti.

