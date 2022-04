MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tornano gli spettri del passato in viale del Fante. E’ stato respinto l’ultimo ricorso (il nono) dell’ormai scomparso U.s. Città di Palermo riguardo la faccenda di Frosinone e i palloni lanciati in campo nei playoff Serie B del 2018.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la curatela fallimentare aveva provato a ribaltare la sentenza del Tar del Lazio ma è stato rilevato un difetto di giurisdizione.

L’appello del vecchio Palermo è stato ritenuto improcedibile visto che la sentenza verte sul risultato del match e non sul possibile diritto di accedere al campionato di A.

Il Consiglio di Stato mette così la parola fine alla vicenda che aveva portato il Coni a accettare la tesi del Palermo ma senza la possibilità di infliggere sanzioni poiché la situazione era cristallizzata.

