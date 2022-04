MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tornano i problemi legati al Covid nello spogliatoio del Palermo: due giocatori di Baldini sono risultati positivi durante il weekend di feste e non saranno disponibili per la trasferta di Bari, in programma domenica 24 aprile al San Nicola.

Il primo, scrive il club rosanero nel comunicato, “è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio”. Il secondo giocatore, invece, “ha riscontrato alcuni sintomi al rientro a Palermo e, accertata la positività, è stato posto in isolamento nel proprio domicilio in città”.

L’ultimo caso Covid nel Palermo riguardava il tecnico Baldini, che ha dovuto saltare le partite di casa contro Picerno e taranto, vinte entrambe dai rosanero sotto la guida del vice Nardini.

L’ultimo focolaio fra i giocatori, invece, risale a gennaio, quando all’arrivo del nuovo allenatore, ben 24 ragazzi erano risultati positivi.

