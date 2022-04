MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Buone notizie per Silvio Baldini, che, dopo gli acciacchi di diversi giocatori nell’ultima settimana, ha ritrovato la squadra al completo. Oltre a Pelagotti, in ripresa dopo l’operazione (anche se a Bari parerà Massolo), tornano disponibili anche Buttaro e Marconi.

Il terzino si era dovuto fermare nell’amichevole contro la Primavera per un problema fisico, ma – come scrive il Giornale di Sicilia – l’ecografia agli adduttori ha dato esito negativo: nessun problema dunque, così Buttaro ha ripreso gli allenamenti a Tommaso Natale.

Stessa cosa per Marconi, che nell’amichevole in famiglia non era sceso in campo: Baldini l’aveva tenuto fuori in via precauzionale. Il centrale ha già ripreso gli allenamenti con la squadra e sarà disponibile col Bari.

