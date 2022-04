MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo delle ultime otto giornate viaggia, anzi vola, con numeri da capolista – nonostante in mezzo ci siano i pareggi contro Andria, Potenza e Paganese. Una media di 2,25 punti a partita, che, come ricorda Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, è superiore anche a quella del Bari in tutto il campionato.

Il punto di svolta, fra la quarta e la quinta partita, è stata la sfuriata di Baldini a Potenza, che non ha avuto effetto immediato: subito dopo il pari con i lucani, c’è stato un altro pari deludente, con la Paganese. Da lì in poi, tre vittorie di fila: l’ultima pesantissima nello scontro diretto col Monopoli.

Eppure, prima di queste ultime giornate, le prime settimane di Baldini a Palermo sono state negative: anche peggio di Filippi. Fino al k.o. con la Virtus Francavilla, il tecnico aveva ottenuto solo 12 punti in otto gare: 1,5 a partita (contro la media totale di Filippi di 1,73).

