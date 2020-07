“La base è pronta, ma solo a metà“. Così Benedetto Giardina inizia nelle pagine de Il Giornale di Sicilia l’analisi sul mercato del Palermo. Il club ha naturalmente bisogno di innesti in tutti i reparti per formare la rosa.

Per quanto riguarda la formazione titolare, mancano ben cinque tasselli. Partendo da Pelagotti, Crivello, Lancini, Martinelli, Martin e Floriano come base, mancano altri due difensori, un centrocampista e due attaccanti.







Per il reparto difensivo piacciono Garufo della Reggina, De Col della Virtus Entella, Liviero del Vicenza e Donnarumma del Monopoli; per il reparto di centrocampo gli obiettivi sono Colpani dell’Atalanta, Bindi del Catania e De Rosa della Reggina. Per quanto riguarda infine il reparto più bisognoso, cioè quello offensivo, sono molti i profili che circolano: Brighenti del Monza, Corazza della Reggina, Simeri del Bari, Caturano della Virtus Entella, Di Piazza del Catanzaro e Comi della Pro Vercelli.

