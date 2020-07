Tra le molte cose che cambieranno dalla Serie D alla C c’è anche la denominazione del club ‘SSD Palermo’. Nato appena un anno fa, una volta centrato l’obiettivo è già ora di cambiare e la società ha fissato la data nella quale si sceglierà il nuovo nome.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, è stata convocata un’Assemblea dei soci per giovedì 16 luglio, indetta proprio per la decisione ufficiale sulla nuova denominazione.







Molto attesa dai tifosi, ma non è certamente la priorità del club: la dirigenza è molto impegnata sul fronte mercato e soprattutto sulla questione riguardante la concessione del Barbera. Il Palermo, che spera di avere risposte il prima possibile, chiederà uno sconto sul canone di 341.150 euro.

