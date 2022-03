MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, confermato Massolo. E Soleri al fianco di Brunori”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la pagina sportiva dedicata ai rosanero alla vigilia del match di Avellino (tra analisi statistiche e notizie di formazione). Un match in vista del quale Baldini sembra pronto a confermare l’avvicendamento fra i pali.

“La scelta è fatta […] Gerarchie sovvertite”, scrive Benedetto Giardina. Pelagotti va in panchina e lascia di nuovo spazio a Massolo: un “segnale forte”, una scelta già comunicata alla squadra; così come la formazione, provata nel pomeriggio di venerdì sul campo di Tommaso Natale (mentre oggi – sabato, ndr. – è prevista la partenza per Avellino).

Una formazione che presenta invece dei cambi in attacco: Baldini è pronto a riproporre Soleri dal primo minuto in coppia con Brunori. L’ex Padova potrebbe agire largo sulla sinistra, nel trio dei trequartisti (completato da Valente e Luperini nella formazione provata da Baldini).

