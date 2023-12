MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Oggi in una delle gare più difficili del campionato l’allenatore bresciano si giocherà probabilmente la panchina“. Senza mezzi termini Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia che parla dell’importanza dell’incontro di oggi al Tardini, ponendo l’attenzione sulla “disperazione”.

Sarebbe l’unico sentimento in grado di risvegliare la squadra da un torpore definito “catatonico”. Il Palermo dovrà scovare quei pochi limiti della squadra di Pecchia e tentare un affondo.

Intanto, il City ha confermato la fiducia al tecnico ma si comincia a guardare in giro. “Ci chiediamo se non si siano stancati di chiedere scusa al pubblico, se abbiano rivisto le loro partite in tv, se si rendono conto che quello che praticano da settimane non è calcio. E’ un altro sport”, si legge.

PARMA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI