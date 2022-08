MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Da un lato i volti nuovi, dall’altro un modulo obbligato”. Benedetto Giardina sottolinea tra le pagine de Il Giornale di Sicilia come Eugenio Corini sia costretto a schierare il 4-2-3-1 perché privo di alternative.

Il Palermo contro il Perugia avrà a disposizione solamente due centrocampisti: Damiani e Broh. De Rose viene ormai considerato ceduto e con l’arrivo di Segre il suo addio potrà anche essere ufficializzato.

Corini ha anche provato la difesa a tre, ma in questo modo ha sempre dovuto adattare dei calciatori nel ruolo di centrocampista: contro il Perugia ci sarà poco spazio per le invenzioni. Il momento della rivoluzione non è ancora arrivato.

