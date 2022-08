MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori continua a “duellare” a distanza con i più grandi attaccanti del mondo per il primato di gol segnati nel 2022. Come ricordato da Il Giornale di Sicilia, il bomber rosanero è a quota 25 gol segnati nell’anno solare, così come Karim Benzema, indiziato numero uno per la vittoria del pallone d’oro.

I due attaccanti hanno già segnato nella nuova stagione: Brunori ha messo a segno una tripletta contro la Reggiana, mentre Benzema ha fatto gol in finale di Supercoppa europea contro l’Eintracht Francoforte. Insegue Mbappé, “fermo” a 24 gol e zero fatti nella nuova stagione.

