“Notte d’angoscia per la fideiussione”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia in merito alle drammatiche ore in casa Palermo relative all’iscrizione, ore che il quotidiano cerca di fotografare con una ricostruzione di quanto accaduto nella giornata di lunedì fino allo scoccare della mezzanotte.

PALERMO, ECCO LA MAIL INVIATA ALLA LEGA

Benedetto Giardina racconta soprattutto il disperato “viaggio della speranza” di un emissario rosanero, per consegnare materialmente la garanzia fideiussoria. Un asse Milano-Roma diventato rovente con il passare delle ore mentre a Palermo l’attesa cresceva spasmodica, nonostante l’ostentata tranquillità dei Tuttolomondo e una giornata che sembrava iniziata con i crismi della mera formalità, soprattutto dopo aver superato la questione del debito verso la Lega.

Un pomeriggio frenetico, che ha visto i Tuttolomondo lasciare temporaneamente lo stadio per incontrare gli imprenditori locali (circostanza che però Tuttolomondo ha negato nel corso della notte) oltre ad una montagna di calcoli e operazioni che hanno spinto Lucchesi a cercare di rasserenare gli animi con una dichiarazione intorno alle ore 19.00; poco dopo una toccata e fuga del presidente Albanese di circa mezz’ora.

Ma mentre i bonifici venivano eseguiti, la questione fideiussione teneva bloccata la società rosanero che in serata era già rimasta l’unica squadra di Serie B a non aver ancora presentato la documentazione completa. Ora sarà la Covisoc ad analizzare le carte e decidere il destino dei rosanero entro il 4 luglio: il giorno dell’iscrizione si è trasformato in un angosciante maratona.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ORE DRAMMATICHE: FUTURO APPESO A UN FILO

TUTTOLOMONDO: “IL PALERMO É ISCRITTO ALLA PROSSIMA SERIE B”

LE DICHIARAZIONI DI ORLANDO

ISCRIZIONE PALERMO, IL TEMPO È SCADUTO