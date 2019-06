Un vero e proprio viaggio della speranza. Questo il retroscena clamoroso delle ore drammatiche in casa Palermo, con il club costretto in extremis a mandare come emissario un proprio dirigente a Milano nel tentativo di consegnare a mano la fideiussione entro la scadenza della mezzanotte, oltre ad una serie di comunicazioni inviate via posta elettronica alla Lega di serie B per giustificare un problema sulle piattaforme telematiche (così invece affermato da Salvatore Tuttolomondo).

Come rivelato dal Giornale di Sicilia, l’uomo diventato suo malgrado protagonista della vicenda Palermo è Lorenzo Farris, segretario del settore giovanile, che già si trovava a Roma come punto di riferimento della società, ma che, quasi come in un film, intorno alle ore 22 (a sole due ore dalla scadenza) è stato costretto a trasformarsi in messaggero e a compiere, senza buon esito, a un viaggio disperato in direzione Milano nel tentativo di consegnare personalmente la fideiussione.

Al contrario infatti della domanda d’ammissione (stando al regolamento) tale documento non può essere presentato via PEC ma soltanto con consegna “brevi manu” del documento originale: per Farris una vera e propria Odissea per cercare il volo o il treno giusto, mentre a Palermo la tensione saliva alle stelle minuto dopo minuto, tra attesa e bonifici vari che però hanno impiegato molto più tempo del previsto.

