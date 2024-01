GdS – “Palermo, gennaio va sfruttato”

“Bisognerà ricominciare subito forte“. Lo scrive Luigi Butera nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia. Il giornalista parla del ritorno in campo del Palermo contro il Cittadella e dell’obiettivo Serie A.

Gennaio viene ricordato come il mese più temuto dagli allenatori nell’era Zamparini e i rosa dovranno essere bravi a capitalizzare sia in campo che nel calciomercato.

Proprio la sessione di trasferimenti sarà fondamentale con il City che avrebbe stanziato un bel gruzzoletto, ma il solo Ranocchia non basta per sognare in grande.

“La posta in palio è altissima, la promozione regala una barca di soldi e una vetrina che il campionato cadetto non ha”, si legge sul quotidiano.