“Sei gol e alla fine tutti… Felici”. Con questo gioco di parole il Giornale di Sicilia apre la propria pagina dedicata al Palermo e alle vicende rosanero: da una parte le ultime sulla squadra, dalla cronaca del match amichevole con il Lascari (ottime impressioni dal neo arrivato Felici) al mercato, passando per il destino del “vecchio Palermo” che ieri ha chiesto il concordato preventivo.

L’ANALISI DEL MATCH: DI ROBERTO PARISI

La cronaca e l’analisi sono affidate a Giovanni Mazzola: “Ben oltre il risultato finale (6-0), per Pergolizzi arrivano ulteriori risposte positive contro un avversario più organizzato rispetto alla Supergiovane Castelbuono. Nonostante i carichi di lavoro la squadra è riuscita a esprimersi bene sempre con il 4-3-1-2, modulo base di Pergolizzi che si è trasformato in 4-3-3 in alcuni frangenti”.

La formazione ha rispettato ieri la regola degli under (Rizzo Pinna, Doda e Langella dall’inizio) e Santana, per leadership e intesa con Ricciardo è la nota lieta del ritiro. Poi, nella girandola di sostituzioni, è Felici a prendersi la scena, con una doppietta e persino una rovesciata dal limite dell’area. Pergolizzi si dice soddisfatto di quanto visto sul campo e per lui è in arrivo anche un altro rinforzo: si tratta di Crivello, che a breve firmerà con i rosanero dopo aver rescisso con lo Spezia.

