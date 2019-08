“É il Palermo di Ricciardo, Felici piacevole sorpresa”. Questo il titolo e i volti scelti dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per riportare la cronaca dell’amichevole vinta per 6-0 contro il Lascari, ultimo appuntamento prima della fine del ritiro estivo di Petralia Sottana.

PALERMO – LASCARI: GLI HIGHLIGHTS

La cronaca è affidata a Fabrizio Vitale, che analizza: “L’ultimo test del ritiro porta con sé altre buone indicazioni: Santana valore aggiunto, Ricciardo bomber di razza con un’altra doppietta, Martinelli jolly e Felici rivelazione Under. Pergolizzi vara la formazione che si avvicina molto all’ipotetica titolare. Il carico di lavoro dell’ultima settimana pesa. Il Lascari, a differenza del Castelbuono, fa vedere una migliore organizzazione difensiva. Poi, i giallorossi si devono arrendere al maggiore tasso di qualità dei rosanero”.

Dopo aver rischiato di aver subito gol dal Lascari con Taulli, il Palermo si sblocca e trova il gol su punizione con Santana, prima della doppietta di Ricciardo, la rete di Martinelli e le reti della sorpresa di giornata Felici, che ha destato grande impressione. Ma la testa va anche al mercato e agli ultimi colpi.

Il nome più caldo in casa Palermo è ora quello di Comi: per lui si tratta con la Pro Vercelli. Quasi fatta invece per Crivello, che ha rescisso con lo Spezia e firmerà un contratto triennale con i rosanero.

