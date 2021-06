MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo alla ricerca del suo centravanti: “Alessandro Marotta è uno dei nomi in cima alla lista, il primo per la caratura, ma non è il solo a essere nel taccuino rosanero”. Benedetto Giardina de Il Giornale di Sicilia tira fuori alcuni nomi ai quali il Palermo è interessato per il reparto offensivo.

Marotta è il sogno: arrivato nel girone C di Serie C a gennaio, con la maglia della Juve Stabia ha segnato 13 gol in 17 presenze. Ma con il club campano, nonostante il contratto fino al 2023, l’avventura è già ai titoli di coda. Come riportato in conferenza stampa dal presidente del club Langella: “Che se ne voglia andare è volontà sua, ma è sotto contratto, c’è di mezzo una trattativa”.

Ancora nessun contatto diretto, riporta il quotidiano, con il Palermo, ma l’interesse del club rosa è forte. Oltre al sogno Marotta, piace anche Jacopo Manconi, che è stato capocannoniere del girone B di Serie C con l’Albinoleffe (15 gol), ma anche Terranova del Dattilo (20 gol nel girone I di Serie D): per quest’ultimo sarebbe giustificata la presenza di Filippi e Castagnini per il match tra il club trapanese e la Gelbison. Infine, rimane la volontà di far tornare Rauti in rosa.

