GdS – “Palermo, l’effetto Barbera per volare”

Contro questo Bari, l’unico risultato del Palermo è la vittoria. Almeno se il club vuole rimanere aggrappato al gruppone di testa puntando al secondo posto che dista solo 5 punti.

Questo il tema trattato dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta sul fattore casa. Il Palermo al “Barbera” ha infatti vinto le ultime tre partite di fila ma servirà una gara senza errori.

Inoltre, il Bari ha vinto solo un match nelle ultime sei uscite con Marino che non ha dato una vera svolta al gioco del gruppo. Inoltre “la tradizione dice che per il Bari a Palermo non è mai stata una passeggiata”, si legge.