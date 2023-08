MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La fascia destra difensiva sta avendo qualche problema in questo inizio di stagione. L’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ si sofferma sulle prestazioni di Mateju contro il Cagliari e il Bari, confrontandolo anche con Buttaro che è subentrato nel finale.

Mateju ha sofferto tantissimo contro il Cagliari, che proprio da quel lato ha tentato sempre di costruire per arrivare al cross o all’uno contro uno (non a caso Ranieri ha messo Luvumbo lì). Il quotidiano, però, sottolinea anche che Mateju viene spesso lasciato solo in difesa sul lato destro, perché non c’è la copertura di Vasic.

Meglio, anche se per pochi minuti contro il Bari e in superiorità numerica, ha fatto Buttaro. Il suo apporto c’è stato soprattutto in fase offensiva, dove Mateju ha fatto tanta fatica. Buttaro ha accompagnato l’azione e per poco non è stato decisivo nel gol finale di Brunori.

