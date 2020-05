“Mirri e Di Piazza provano a ricucire lo strappo, ma quella che sta vivendo il Palermo in queste ore potrebbe essere soltanto una tregua armata”. Inizia così l’analisi di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, dove si legge che la situazione emersa dall’assemblea di Hera Hora “è tutt’altro che semplice“.

Di Piazza, al momento, rimane in società con la quota di minoranza e non intende sottrarsi dai propri impegni per quanto riguarda i versamenti di capitale. Le dimissioni dalla carica di vicepresidente, però, rimangono valide e non vacilla la volontà di cedere il suo 40% a possibili acquirenti.







Per quanto riguarda il budget della prossima stagione, 6 milioni di euro, verranno rispettati tutti i passaggi in programma da tempo e tutti sono pronti a mettere la loro parte (Damir 50%, Di Piazza 40% e Dario Mirri 10%).

All’interno del club si sta cominciando a cercare una riconciliazione tra le parti, che si aggiorneranno in occasione della prossima riunione del C.d.A., che dovrebbe tenersi la prossima settimana con anche i rappresentanti dell’azionariato popolare.

