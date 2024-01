GdS – “Palermo, per Amian c’è concorrenza. L’ipotesi Caso non tramonta”

Il Palermo sta cercando un esterno destro per la difesa nella sessione invernale di calciomercato. Rimangono in ballo diversi nomi ma la sensazione è che alla fine il rinforzo possa arrivare dall’estero, quindi dal ‘circuito’ City Group.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che Amian dello Spezia è un profilo che piace ma che la concorrenza sul giocatore è agguerrita. Sul francese, infatti, è forte il pressing del Bologna: è stato Thiago Motta, che lo ha già allenato, a richiederlo come rinforzo. Per il Palermo rimangono sullo sfondo Barbieri del Pisa, Di Pardo del Cagliari e Venuti del Lecce.

Per l’attacco, invece, il Palermo vuole agire con più calma e valuta solo profili che possano garantire un salto di qualità. C’è un dialogo aperto col Torino per Seck ma non è completamente tramontata l’ipotesi Caso: il Frosinone potrebbe valutare la cessione dopo aver rinforzato il reparto offensivo con Zerbin, esterno offensivo di proprietà del Napoli.

