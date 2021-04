La maglia del Palermo per la stagione 2021/2022 non è stata ancora ufficializzata, ma – stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia – è emerso dalle bozze che potrebbe essere per metà rosa e per metà nera. La divisa richiamerebbe così quella del 1907, più di 110 anni fa, e sarebbe simile – nella forma – a quella di altri club storici come il Genoa.

Questa idea non è una proposta del tutto nuova: infatti, prima dell’inizio della stagione 2019/2020 in Serie D, il club di viale del Fante ha proposto diversi tipi di maglie tramite un sondaggio, che è stato vinto da quella che la formazione siciliana indossa tutt’ora. Al secondo posto, però, si è classificata proprio la maglia che Kappa sta pensando per la prossima stagione.





Il disegno pensato per la maglia che il Palermo potrebbe indossare da settembre in poi è lo stesso che i rosanero hanno vestito il 23 dicembre 2020. In quella gara, al Renzo Barbera contro il Bari, i giocatori sono scesi in campo con una maglia celebrativa, che sarebbe la stessa proposta per il prossimo anno, anche se in quella occasione i colori erano il blu e il bianco.

LEGGI ANCHE

LUCCA: “MERCATO? PENSO SOLO AI PLAYOFF, IL PALERMO PUÒ GIOCARSELA CON TUTTI”