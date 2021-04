Per il Palermo la partita contro la Virtus Francavilla vale già come una finale. I rosa devono vincere se vogliono sperare ancora di giocare in casa il primo turno dei playoff e Giacomo Filippi non vuole lasciare nulla di intentato: i diffidati, che in caso di ammonizione salterebbero la prima partita degli spareggi, saranno utilizzati regolarmente.

Come riporta Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, Pelagotti sarà in porta. Il portiere è sempre stato titolare e occuperà il suo posto anche nell’ultima giornata, nonostante la diffida. Lo stesso discorso vale per Santana e Lancini; il capitano non è sempre titolare ma il suo apporto risulta fondamentale, mentre il difensore, viste le tante le assenze, diventa una pedina importante.





Arrivano buone notizie sul fronte infortuni, soprattutto in ottica playoff. Lucca ha iniziato a lavorare col pallone ma non sarà convocato per la partita con la Virtus Francavilla; le possibilità di vederlo in campo al primo turno degli spareggi sono alte. È certo il recupero di Saraniti, che già si allena da un pezzo con il resto del gruppo.

È pronto al rientro anche Peretti e ci sono buone possibilità di ritrovare per i playoff anche Palazzi e Somma, che però non prenderanno aperta al viaggio verso Francavilla Fontana. L’unico infortunato che difficilmente potrà recuperare per i playoff è Almici; i tempi, per lui, sono più lunghi.

LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI LUCCA

PALERMO, CON LUCCA HA FATTO… “13”. MA DIETRO C’E’ IL VUOTO

PALERMO, SI GUARDA AL FUTURO: ALLENATORE E DS; ECCO I PRIMI NOMI